عوار يغادر مصاباً والاتحاد في حالة ترقب

تلقى نادي الاتحاد السعودي، ضربة موجعة بعد إصابة لاعبه الدولي الجزائري، حسام عوار، خلال مواجهة النصر، برسم الجولة الرابعة من دوري روشن.

حيث اضطر لاعب الخضر، لمغادرة أرضية ميدان ملعب “ALINMA” في الدقيقة 45+ متأثراً بآلام عضلية، وفريقه متأخر في النتيجة بهدفين دون رد.

وأظهرت مشاهد الإصابة، أنها على مستوى العضلات الخلفية للفخذ الأيسر، ما يرجح تعرضه لشد أو تمزق عضلي.

وبحسب التقديرات الطبية الأولية، فإن فترة الغياب قد تتراوح بين 1 إلى 5 أيام في أفضل الأحوال، بينما قد تمتد إلى 2 حتى 6 أسابيع إذا تأكد وجود تمزق.

غياب عوار المحتمل يضع المدرب لوران بلان، أمام معضلة كبيرة، خاصة وأن الاتحاد مقبل على مواجهة قوية، يوم الثلاثاء المقبل، أمام نادي شباب الأهلي الإماراتي، برسم الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

نتائج الفحوصات الطبية المقررة خلال الساعات القادمة ستحدد المدة الدقيقة لابتعاده عن الملاعب، وسط ترقب وقلق، قبل مواجهة المنتخب الوطني أمام الصومال وأوغندا بتاريخ التاسع والرابع عشر من أكتوبر الداخل.