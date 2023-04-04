عوار يغيّر وجهته المستقبلية من ألمانيا إلى البطولة الإسبانية

قرّر متوسط ميدان ليون حسام عوار تغيير وجهته المستقبلية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عند انتهاء عقده رسميا.

وقال موقع “بوت” الفرنسي نقلا عن ” Todi fichajes” الاسباني أن حسام عوار فضّل تغيير وجهته من ألمانيا إلى البطولة الاسبانية. وبعدما منح حسام عوار موافقته المبدئية إلى نادي فرانكفورت.

كما قال المصدر، أن اللاعب يفضّل الانتقال الى نادي ريال بيتيس الاسباني بفضل العرض المغري وضمان المكانة الأساسية إلى جانب إمكانية تنشيطه اليوروباليغ.

يذكر، ان نادي مانشستر يونايتد وميلان الايطالي لا يزال يصارعان للظفر بخدماته.

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