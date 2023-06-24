عوار يفاجئ الجميع ويشرع في التحضيرات لموسمه الجديد مع روما

استغل الدولي الجزائري حسام عوار فترة الراحة التي منحت له من قبل إدارة ناديه الجديد روما الإيطالي للتدرب بشكل فردي.

وشرع حسام عوار في الاستعداد لمشواره الكروي المقبل في الدوري الايطالي “الكالشتيو” حيث بدأ العمل في صالة كمال الأجسام. قبل الدخول في المنافسة الرسمية.

كما يسعى نجم ليون السابق لتقديم مستويات كبيرة، وإلى الجاهزية التامة بعدما فقدها بعض الشيء في ناديه السابق خاصة في الفترة الأخيرة عندما خرج من مخططات مدربه.

وكان عوار قد حمل في رجله عدد من الدقائق رفقة المنتخب الوطني عندما شارك احتياطيا في مباراة أوغندا التي جرت بدوالا الكاميرونية. والودية التي جرت بملعب عنابة أمام تونس.

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