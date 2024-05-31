عوار يفوز بخماسية رفقة روما أمام ميلان قبل التحاقه بـ “الخضر”

قاد الدولي الجزائري حسام عوار فريقه روما للفوز أمام نادي ميلان بخماسية مقابل اثنين في المباراة الودية التي جمعتهما بملعب “أوبتوس”في استراليا.

وشارك حسام عوار أساسيا في المباراة، حيث قدم ما عليه طيلة 84 دقيقة التي لعبها، رفقة نجم الفريق ديبالا، قبل أن يستبدل من طرف مدربه دي روسي في أخر دقائق المباراة.

وجرت المباراة باستراليا استعدادا للموسم الكروي الجديد، التي عرفت اعتماد المدرب دي روسي على عدد من اللاعب الشباب من ذئاب روما، قصد الاعتماد على أحسنهم في الموسم القادم.

و أضاف عوار مباراة جديدة، لمشواره الكروي مع ناديه الايطالي قبل التحاق بكتيبة الناخب الوطني بيتكوفيتش الأسبوع القادم.