عوار يفوز رفقة روما بثنائية في الدوري الأوروبي

قاد الدولي الجزائري حسام عوار فريقه روما للعودة بالنقاط الثلاث أمام مستضيفه شيريف المولدوفي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وجرت المباراة ضمن فعاليات المرحلة الأولى من مباريات المجموعة السابعة ضمن منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وشارك حسام عوار أساسيا في المباراة، أين قدم ما عليه، قبل أن يستبدل في الدقيقة 61 من قبل مدربه جوزيه مورينيه، سيما وهو العائد من الإصابة مؤخرا.

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