عوار يقود الإتحاد لفرض التعادل أمام الهلال

قاد الدولي الجزائري، حسام عوار، ناديه الإتحاد السعودي، لفرض التعادل على مضيفه الهلال، بهدف لمثله، في قمة الجولة 23 من دوري روشن.

في اللقاء الذي احتضنه ملعب المملكة بالعاصمة الرياض.

عوار شارك أساسيًا ولعب كامل أطوار المواجهة، ونجح في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 53، بعدما ارتقى لكرة عرضية متقنة من زميله محمد شنقيطي، ليحولها برأسية محكمة إلى الشباك، مانحًا فريقه نقطة ثمينة من ميدان منافس مباشر.ويحتل الإتحاد حاليا المركز السادس برصيد 38 نقطة.

الهدف يُعد الثاني تواليًا للنجم الجزائري، بعد تألقه في الجولة الثامنة من دوري أبطال آسيا للنخبة، حين ساهم في الفوز العريض أمام السد برباعية مقابل هدف، مؤكدًا عودته القوية في مرحلة حساسة من الموسم.

أرقام مميزة هذا الموسم ويواصل عوار تقديم مستويات ثابتة مع الاتحاد، حيث خاض في دوري روشن 13 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

أما في دوري أبطال آسيا للنخبة، فقد شارك في 6 مواجهات، سجل خلالها 6 أهداف وقدم تمريرة حاسمة، في حصيلة تعكس تأثيره الكبير قاريًا. كما شارك في مباراتين ضمن كأس خادم الحرمين الشريفين، وتمكن من تسجيل هدف.