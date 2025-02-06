عوار يقود الاتحاد لفوز جديد في دوري روشن

قاد الدولي الجزائري، حسام عوار، فريقه الاتحاد، لفوز جديد في دوري روشن السعودي، أمام نادي التعاون.

في إطار مواجهة الجولة العشرين من منافسات البطولة.

وخاض لاعب الخُضر هذه المواجهة أساسيا حتى الدقيقة الـ89. وتمكن من تقديم تمريرة هدف الفوز لفريقه التي انتهت بهدفين مقابل هدف في اللقاء، بعدما كانت النتيجة تشير لتعادل الفريقين بهدف لمثله.

ليمنح فريقه الاتحاد صدارة دوري روشن مؤقتا برصيد 49 نقطة. بفارق ثلاث نقاط عن الهلال.

كما وصل حسام عوار للمساهمة التهديفية رقم 12 هذا الموسم. بـ 8 أهداف وأربع تمريرات حاسمة خلال 17 مباراة.