عوار يقود الإتحاد للفوز بخماسية أمام الأخدود

استهل النجم الدولي الجزائري، حسام عوار، اليوم السبت، مشواره في الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن” بأداء واعد.

بعدما ساهم بشكل واضح في قيادة نادي الاتحاد لفوز كبير بنتيجة 5-2 أمام منافسه في الجولة الأولى، نادي الأخدود، خارج الديار.

خاض عوار المباراة أساسيًا في مركز صانع الألعاب. وقدم مستوى جيدًا خلال الـ86 دقيقة التي لعبها، حيث حصل على تنقيط 6.6. وهي علامة متوسطة تعكس أداءً متوازنًا بين الواجبات الهجومية والدفاعية.

ورغم عدم تسجيله، فقد كان له دور بارز في صناعة اللعب. حيث قدم تمريرة مفتاحية دقيقة أسفرت عن تسجيل الهدف الأول لفريقه، في الدقيقة 4، مانحًا الاتحاد أفضلية مبكرة في اللقاء.

كما برز حسام عوار بشكل لافت في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، عندما قام بمجهود فردي كبير. حيث راوغ مدافع الفريق المنافس بمهارة، وتوغل داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد كرة قوية نحو المرمى.

وبينما كانت الكرة في طريقها للشباك، ارتطمت بأحد مدافعي الخصم وتحولت بالخطأ إلى هدف ثالث لصالح الاتحاد، ما يؤكد تأثير عوار المباشر في نتيجة اللقاء.

هذه المشاركة تُعد بداية مشجعة لعوار مع الاتحاد، حيث أظهر مرونة تكتيكية وقدرة على خلق الفارق في الثلث الأخير من الملعب، سواء بالتمرير أو بالمراوغة.

ويُتوقع أن يتطور مستواه أكثر مع مرور الجولات وزيادة انسجامه مع بقية زملائه في الفريق.