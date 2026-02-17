عوار يقود الاتحاد لاكتساح السد ويواصل كتابة التاريخ في آسيا

قاد الدولي الجزائري، حسام عوار، ناديه الاتحاد السعودي، اليوم الثلاثاء، لتحقيق فوز عريض أمام نادي السد، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وذلك في مواجهة ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري أبطال آسيا للنخبة (مجموعة الغرب)، التي احتضنها ملعب حمد بن جاسم بالدوحة.

عوار افتتح باب التسجيل مبكرًا في الدقيقة العاشرة، بعد تمركز ذكي داخل منطقة العمليات، واضعًا فريقه على السكة الصحيحة منذ البداية.

وشارك متوسط ميدان “الخضر” أساسيًا إلى غاية الدقيقة الـ75، مقدّمًا أداءً مميزًا استحق عليه تنقيط 7.6.

هذا الفوز سمح للاتحاد برفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع، ليؤكد الفريق السعودي حضوره القوي في سباق التأهل للأدوار الإقصائية.

وعلى الصعيد الفردي، يواصل عوار تألقه القاري، إذ يتصدر قائمة هدافي دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2025-2026 برصيد 6 أهداف، مناصفة مع مواطنه عادل بولبينة، لاعب الدحيل القطري. كما أصبح أكثر لاعب أجنبي تسجيلًا في تاريخ مشاركات نادي الاتحاد في المسابقة، ليواصل كتابة اسمه بأحرف من ذهب في سجل النادي السعودي آسيويًا.