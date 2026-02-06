عوار يقود هجوم الاتحاد في مواجهة نارية أمام النصر السعودي

يشارك الدولي الجزائري حسام عوار أساسياً في تشكيلة نادي الاتحاد خلال القمة المنتظرة التي تجمعه بمضيفه النصر، لحساب الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويدخل “العميد” هذه المواجهة المهمة بمعنويات مرتفعة، بعد النتائج الإيجابية التي حققها في الجولات الأخيرة، كان آخرها الفوز أمام النجمة بهدف دون رد، ما سمح له برفع رصيده إلى 34 نقطة، مؤكداً عودته التدريجية إلى سكة الانتصارات.

وتُعد مواجهة النصر اختباراً حقيقياً لأبناء المدرب سيرجيو كونسيساو، خاصة أمام فريق يُصنف من بين أبرز المنافسين على لقب الدوري هذا الموسم، وهو ما يمنح اللقاء طابعاً تنافسياً كبيراً.

من جهته، يسعى حسام عوار إلى مواصلة تقديم عروضه القوية رفقة الاتحاد، واستغلال هذه القمة لإثبات إمكانياته الفنية، في ظل رغبته في استعادة مكانته ضمن صفوف المنتخب الوطني، بعد غيابه عن منافسة كأس أمم إفريقيا الأخيرة.