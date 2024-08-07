عوار ينال إشادة السعوديين

نال الدولي الجزائري حسام عوار، إشادة كبيرة من قبل متتبعي الكرة السعودية و بالخصوص عشاق نادي إتحاد جدة السعودي.

و تداول عشاق نادي إتحاد جدة، صور لمسات والفنيات الجميلة لحسام عوار، التي قدمها خلال مباراة فريقه أمام نادي إنتر ميلان، التي جرت بملعب “جيوتزي بي مياتزا” بميلان، وانتهت بفوز الجزائري ورفقائه.

وكان خريج مدرسة ليون الفرنسي، قد قاد الاتحاد للفوز بثنائية أمام إنتر ميلان، وسط إبهار الجميع بإمكانياته قبل إنطلاق الموسم الكروي الجديد السعودي.