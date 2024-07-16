عوار ينضم لنادي إتحاد جدة السعودي

أعلن إدارة نادي إتحاد جدة السعودي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقدها مع اللاعب الدولي الجزائري ونادي روما الإيطالي، حسام عوار.

وحسب بيان النادي السعودي، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، فقد تم التعاقد مع اللاعب، حسام عوار، لمدة أربع سنوات.

وتمت مراسيم توقيع عقد اللاعب عوار، صباح اليوم، بمدينة أليكانتي الإسبانية، بعد أن إجتاز اللاعب الفحص الطبي.

وأوضح ذات البيان، أن الرئيس التنفيذي للنادي السعودي، أوليفيرا دمينجوس، ثمن صفقة التعاقد مع لاعب الخضر، والتي جاءت بناءا على إحتياجات النادي.