عوار ينعش مداخيل روما المالية

أنعش الدولي الجزائري حسام عوار مداخيل فريق روما الايطالي بعد قراره بالالتحاق بالنادي الايطالي.

وقالت صحيفة “لاغازيت ديلوسبورت” الإيطالية اليوم الخميس، أن الاستقدامات الجديدة بما فيها متوسط ميدان الخضر، و بقاء المدرب جوزيه مورينيو، كان له الفضل في زيادة سلم اشتراكات الأنصار التي وصلت إلى 40 ألف مشترك لمباريات النادي في بطولة “الكالتشيو”.

كما أكّدت أنه تم إضافتها إلى أكثر من 5000 تذكرة موسمية لمباريات الكأس “مجموعة الدوري الأوروبي و الجولة الأولى من كأس إيطاليا التي تم فصلها في أول 24 ساعة من البيع.

وختمت بأن الأرقام مرشحة للارتفاع في الأسابيع المقبلة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti