عوار ينهي آخر الإجراءات تحسبا لالتحاقه بالخضر

يعمل النجم حسام عوار، على اتمام آخر الإجراءات الإدارية، من أجل ضمان التحاقه بصفوف المنتخب الوطني في القريب العاجل.

وفي آخر ظهور له، سجل عوار، اليوم الأربعاء، تواجده بالقنصلية الجزائرية لمدينة ليون، من أجل تجديد بعض وثائقه الإدارية.

كما نشرت الصفحة الرسمية للقنصلية الجزائرية بمدينة ليون، صورة لعوار، رفقة القنصل الجزائري، يتوسطهما العلم الوطني.

يذكر أن حسام عوار، قرر في وقت سابق، تغيير جنسيته الرياضية، من أجل الالتحاق بالمنتخب الوطني، تحسبا للاستحقاقات المقبلة.