عوار يواجه آسي ميلان قبل التحاقه بتربص الخضر

يواجه الدولي الجزائري حسام عوار، رفقة ناديه روما، اليوم الجمعة، فريق آسي ميلان، تحضيرا للموسم الكروي المقبل.

ونشرت إدارة نادي روما، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، تشكيلتها الأساسية التي ضمت اسم عوار.

في المقابل غاب الجزائري الآخر، اسماعيل بن ناصر، عن التشكيلة الأساسية لآسي ميلان، المعنية بهذا اللقاء الودي التحضيري.

وسيخوض حسام عوار، هذه المباراة، قبل التحاقه بتربص المنتخب الوطني، المقرر في الفتاح جوان، تحسبا لمواجهتي غينيا، وأوغندا.

— AS Roma (@OfficialASRoma) May 31, 2024

Our line-up for today’s friendly 📋#MilanRoma #SempreMilan

Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/WekK3UDWeI

— AC Milan (@acmilan) May 31, 2024