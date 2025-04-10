عوار يواصل التألق مع الاتحاد ويحافظ على صدارة دوري روشن

حقق صانع الألعاب الدولي الجزائري، حسام عوار، اليوم الخميس، فوزا جديدا رفقة فريقه الاتحاد، في دوري روشن السعودي.

بعد الفوز المحقق أمام العروبة بثنائية نظيفة. في الجولة الـ27 من المنافسة.

وخاض لاعب الخُضر، حسام عوار، المباراة أساسيا حتى الدقيقة الـ80. وقدم أداءً جيدا بتنقيط 7.8 (حسب موقع صوفاسكور المختص).

ويواصل نادي الاتحاد تصدر دوري روشن بـ65، بفارق 8 نقاط عن الوصيف نادي الهلال، مؤقتا. قبل 7 جولات من نهاية الموسم.

للإشارة، شارك حسام عوار، في 23 مباراة مع الاتحاد في البطولة السعودية، سجل فيها 10 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.