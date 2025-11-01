عوار يواصل التألق مع الإتحاد

بصم الدولي الجزائري، حسام عوار، اليوم السبت، على تمريرة حاسمة جديدة في مواجهة فريقه الإتحاد أمام الخليج.

ضمن الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين، والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لمثلهما.

وساهم عوار في صناعة الهدف الأول لفريقه عند الدقيقة 51، عندما كانت النتيجة تشير إلى تأخر فريقه بأربعة أهداف دون رد، حيث قدّم تمريرة دقيقة أثمرت عن تقليص الفارق وأعادت الأمل مؤقتًا لزملائه.

نجم المنتخب الوطني شارك أساسيًا في اللقاء وقدم أداءً محترمًا على المستوى الهجومي، قبل أن يغادر أرضية الميدان في الدقيقة 87، متحصلًا على تنقيط 6.8 حسب موقع “سوفاسكور”.

وبهذه التمريرة، يرفع عوار رصيده هذا الموسم إلى 4 أهداف وتمرير حاسمة واحدة بعد مشاركته في 10 مباريات في مختلف المسابقات، مؤكّدًا عودته التدريجية إلى مستواه المعروف وثباته في الأداء منذ انطلاق الموسم الحالي.

أداء عوار، رغم الخسارة، لقي إشادة من بعض المتابعين الذين اعتبروا أن نجم “الخضر” بدأ يجد توازنه في أجواء الدوري السعودي ويؤكد قيمته الفنية داخل التشكيلة.