عوار يواصل التألق ويقود اتحاد جدة لفوز ثمين في دوري روشن

واصل الدولي الجزائري حسام عوار عروضه القوية مع الاتحاد، بعدما قاده لتحقيق فوز ثمين أمام الخليج بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

وظهر عوار بمستوى مميز طيلة أطوار اللقاء، حيث تحكّم في نسق اللعب وكان حلقة الوصل بين الدفاع والهجوم، مقدّما أداءً متكاملا أكد من خلاله مكانته الأساسية في تشكيلة “العميد”. كما ساهم بتحركاته الذكية وتمريراته الدقيقة في صناعة الفارق، مانحا فريقه أفضلية واضحة في وسط الميدان، كما حصل على تقييم 7.5 من 10 حسب موقع “هوسكورد” المتخصص في الارقام و الاحصائيات.

ويأتي هذا التألق ليؤكد قدرة اللاعب الجزائري على تحمّل المسؤولية، خاصة بعد التغييرات التي عرفها الفريق مؤخرا، وهو ما يعكس ثقة الطاقم الفني بقيادة سيرجي كونسيساو في إمكانياته ودوره المحوري داخل المجموعة.

وبهذا الانتصار، يواصل اتحاد جدة نتائجه الإيجابية ويعزز موقعه في المراتب الأولى لجدول الترتيب، مواصلا الضغط على فرق الصدارة في سباق اللقب هذا الموسم.