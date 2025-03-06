عوار يواصل تصدر دوري روشن رفقة الاتحاد

يواصل الدولي الجزائري، حسام عوار، تصدر دوري روشن السعودي، رفقة فريقه الاتحاد، رغم تعادله أمام القادسية.

وذلك في مباراة برسم الجولة الـ24 من فعاليات الدوري السعودي.

وخاض لاعب الخضر، حسام عوار، كامل أطوار مواجهة القادسية والاتحاد، التي انتهت بالتعادل هدف في كل شبكة. ونال اللاعب تنقيطاً جيداً في اللقاء، بعلامة 7.3 (حسب موقع صوفاسكور المختص في الإحصائيات).

وبهذا التعادل يواصل الاتحاد تصدر دوري روشن برصيد 58 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الوصيف، نادي الهلال مؤقتا.

للإشارة، شارك حسام عوار في 21 لقاء هذا الموسم، سجل فيها 10 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.