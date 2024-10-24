عوار يواصل سلسلة النتائج الإيجابية مع الاتحاد السعودي

يواصل الدولي الجزائري، حسام عوار، نتائجه الإيجابية مع فريقه الاتحاد، في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

وشارك اللاعب الجزائري أساسيا، قبل استبداله في الدقيقة 82 من المباراة التي جرت اليوم الخميس، وفاز بها نادي الاتحاد أمام الرياض، بهدف دون رد، في إطار الجولة الثامنة من دوري روشن.

ونال لاعب الخضر، عوار، علامة متوسطة على العموم، بـ6.8 (حسب موقع سوفاسكور المختص)، بتقديمه 46 تمريرة صحيحة، منها واحدة مفتاحية سانحة للتسجيل، ومراوغة ناجحة.

للإشارة، شارك حسام عوار، للمرة الثامنة تواليا هذا الموسم في دوري روشن. وتمكن من تسجيل خمسة أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين. ويحتل الاتحاد المركز الثاني، في سلم الترتيب برصيد 21 نقطة، بعد 7 انتصارات وخسارة.