عوار يوجه رسالة اعتذار لجماهير الاتحاد

وجّه الدولي الجزائري، حسام عوار، نجم نادي الاتحاد السعودي، رسالة خاصة لأنصار الفريق، قبل مباراتهم المقبلة ضد فريق القادسية.

ونشر عوار، اليوم الخميس، رسالة عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، قدم فيها اعتذاراته لأنصار ناديه لاتحاد.

كما أوضح الدولي الجزائري، بأنه يعاني من وعكة صحية منذ ثلاثة أيام، ما جعله غير جاهز لمباراة الغد.

وفي ختام رسالته، جدد حسام عوار، التزامه التام بمسؤوليته اتجاه الفريق، واحترامه الدائم لجماهيره.