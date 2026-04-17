عوار يودّع دوري أبطال أسيا للنخبة

ودّع الدولي الجزائري حسام عوار منافسة دوري أبطال آسيا للنخبة، رفقة فريقه اتحاد جدة، عقب الخسارة أمام ماتشيدا زيلفيا بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة ضمن ربع نهائي المسابقة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وشارك عوار أساسياً في المواجهة، حيث حاول تقديم الإضافة على مستوى وسط الميدان، غير أن الأداء الجماعي للفريق لم يرقَ إلى تطلعات الجماهير، رغم الأجواء الحماسية التي صنعتها الجماهير الحاضرة في المدرجات.

وجاء هدف المباراة الوحيد بطريقة عكسية، ليقضي على آمال “العميد” في مواصلة المشوار القاري، ويضع حداً لمشاركته عند الدور ربع النهائي.

في المقابل، حقق نادي ماتشيدا زيلفيا إنجازاً تاريخياً بمواصلة تألقه في أول مشاركة له في البطولة، مؤكداً حضوره القوي بين كبار القارة الآسيوية.

وبهذا الإقصاء، ينهي اتحاد جدة موسمه القاري دون ألقاب، في حصيلة مخيبة للآمال قياساً بالإمكانيات الكبيرة التي يملكها الفريق وطموحات جماهيره.