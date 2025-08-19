إعــــلانات
عوار يُقصى من “السوبر السعودي” ويتعرض لانتقادات لاذعة

بقلم محمد لمين صحراوي
أُقصي لاعب “الخضر” رفقة ناديه اتحاد جدة، من “السوبر السعودي” بعد هزيمته اليوم الثلاثاء، أمام نادي النصر، بقيادة كريستيانو رونالدو.

وسقط رفقاء عوار، بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بملعب “هونغ كونغ” ضمن منافسات نصف نهائي السوبر السعودي 2025، على الرغم من أن النصر، لعب 66 دقيقة منقوصا عدديا. بعد طرد نجمه السنغالي ساديو ماني.

وشارك عوار، أساسيا إلى غاية الدقيقة 82، ولم يقدم المستوى المطلوب، الأمر الذي جعله محل سخط أنصار الاتحاد، الذين حملوه المسؤولية كاملة في الإقصاء. رفقة المدرب لوران بلان.

حيث تناقل عشاق اتحاد جدة، احصائيات عوار. في نصف نهائي “السوبر” مطالبين بضرورة ابعاده من الفريق. بعدما كان أحد أبرز مهندسي التتويج بثنائية “الدوري والكأس” الموسم الماضي.


