عوار يسقط رفقة الاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة

تلقى الدولي الجزائري حسام عوار، رفقة ناديه الاتحاد السعودي، خسارة قاسية أمام الوحدة الإماراتي بنتيجة (2-1).

في مباراة جمعت الفريقين، مساء اليوم، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وافتتح عوار وزملاؤه التسجيل مبكراً عن طريق الهولندي ستيفن بيرجوين، في الدقيقة الـ21، مستفيدين من بدايتهم القوية.

وتمكن الوحدة من تعديل النتيجة في الدقيقة الـ62 عبر كايو كانيدو كوريا. قبل أن يسجل لوكاس بيمنتا هدف الفوز في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع (90+8). ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة على أرضه.

وبهذه الخسارة، تلقى نادي الاتحاد ضربة موجعة في بداية مشوارهم في المسابقة القارية. بينما احتفل الوحدة بفوز ثمين أمام جماهيره، أكد به جاهزيته للمنافسة في هذه النسخة من البطولة.

وقدم عوار مستويات جيدة في المباراة، ما يؤكد جاهزيته للتحديات القادمة ورد الاعتبار لنفسه بعد الانتقادات التي تلقاها خلال الموسم الماضي.