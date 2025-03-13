عوار يصاب في مواجهة الرياض ويغادر الملعب غاضباً

تعرض الدولي الجزائري، حسام عوار، لإصابة خلال مواجهة فريقه الاتحاد أمام الرياض، مساء الخميس، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

وشارك لاعب الخضر، حسام عوار، أساسيا إلى غاية الدقيقة الـ43 من الشوط الأول، لحظة تعرضه لإصابة عضلية. إذ سقط على أرضية الملعب وطلب من مدربه، لوران بلان، التغيير، لشعوره بعدم قدرته على مواصلة المواجهة.

وأبدى عوار - عند مغادرته أرضية الملعب – انزعاجه وانفعل بشدة بسبب الإصابة. فيما لم تكشف إدارة نادي الاتحاد، طبيعة الإصابة ومدى خطورتها.

للإشارة، انتهت هذه المواجهة، التي جرت بملعب الملك عبد الله بمدينة جدة، بفوز الاتحاد بهدفين مقابل هدف. ليحافظ نادي النمور على صدارة ترتيب البطولة برصيد 61 نقطة، وبفارق 7 نقاط مؤقتا عن الوصيف الهلال.