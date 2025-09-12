عوار يفتتح عداده التهديفي مع الاتحاد هذا الموسم

افتتح النجم الدولي الجزائري حسام عوار، عداده التهديفي هذا الموسم مع نادي الاتحاد السعودي، بعدما قاده لتسجيل هدف مبكر في مواجهة الفتح.

لحساب الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين.

وجاء الهدف في الدقيقة الـ22 بعد عمل جماعي منظم، حين استلم عوار تمريرة حاسمة من زميله ديابي، ليتوغل بخطوات واثقة داخل منطقة الجزاء.

قبل أن يراوغ المدافع بمهارة عالية ويطلق تسديدة قوية استقرت في الشباك. مانحًا فريقه الأفضلية في المباراة.

الهدف حمل بصمة فنية واضحة من عوار، الذي أكد من خلاله جاهزيته لتقديم الإضافة المرجوة لخط وسط الاتحاد. خاصة مع قدرته على الجمع بين صناعة اللعب والتهديف. كما أن الانسجام الواضح مع ديابي يبشّر بمزيد من الأهداف في قادم الجولات.