عوار يواصل التألق ويسجل في شباك النصر

واصل الدولي الجزائري، حسام عوار، عروضه القوية مع نادي الاتحاد السعودي، بعدما تمكن من تسجيل هدف جديد لفريقه في مواجهة النصر.

ضمن الدور ثمن النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، في اللقاء الذي يقام حاليًا على أرضية ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض.

وسجّل عوار هدف التقدّم لفريقه في الدقيقة 45+2، حين كانت النتيجة متعادلة 1-1 بين الفريقين. بعدما افتتح الفرنسي كريم بن زيمة باب التسجيل للاتحاد في الدقيقة 15. قبل أن يعدّل النجم البرازيلي أنجيلو النتيجة للنصر في الدقيقة 30.

وبهذا الهدف، يرفع حسام عوار رصيده هذا الموسم إلى 4 أهداف. هدفان في دوري أبطال آسيا للنخبة. هدف في دوري روشن، وهدف في كأس خادم الحرمين.