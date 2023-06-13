عوار :”المكتوب قادني إلى الخضر وأسعى لصنع أفراح الجزائريين”

أبدى الوافد الجديد للمنتخب الوطني حسام عوار سعادته الكبيرة بالالتحاق بالمنتخب الوطني واندماجه بشكل سريع جدا.

وقال حسام عوار خلال المنطقة المختلطة التي جرت بالمركز التقني بسيدي موسى “سعيد جدا باللعب لصالح الجزائر، الحمد لله حاليا أنا لاعب للمنتخب الوطني نتمنى الفوز بعدد كبير من المباريات من أجل اسعاد الشعب الجزائري”.

كما أضاف عن تفاصيل التحاقه “قرّرت الدفاع على الألوان قبل مارس و كانت بعض الأمور الإدارية فقط التي أخرت التحاقي، المهم هو الدفاع على الألون الوطنية”.

وأردف لاعب روما الجديد”تلقيت عدد من الرسائل التي شجعتني كثيرا، لقيت بعض الصعوبات في التحاقي بالجزائر لكن بعد الاتفاق على كل شيء، أنا هنا”.

كما ختم خريج مدرسة ليون الفرنسي “المكتوب قادني إلى المنتخب، الحمد لله، أهدافي هي التأقلم مع اللاعبين والجاهزية البدنية، تعودت على الرطوبة هذا أمر جيد لي”.

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