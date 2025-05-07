عوار :”بن زيمة له دور كبير في فوزنا وأثبتنا أننا نملك شخصية قوية”

عبّر الدولي الجزائري حسام عوار عن سعادته الكبيرة بعدما قاد فريقه الاتحاد لتسجيل ريمونتادا على حساب نادي النصر (3-2)، اليوم الأربعاء، في قمة الدوري السعودي.

وقال حسام عوار في تصريح عقب المباراة: “نمتلك شخصية قوية في الفريق، تحدثنا عن ذلك بوضوح في غرفة تغيير الملابس بين الشوطين. وقلنا يجب أن نظهر شخصيتنا في المباراة، وهو ما حققناه في الشوط الثاني”.

وأضاف عوار: “بن زيمة قدم مباراة مذهلة، على مستوى الهجوم والدفاع، وله الفضل في دفعنا للأمام. بالإضافة لقوة جميع اللاعبين ورغبتهم في تحقيق الفوز حتى آخر دقيقة”.

وأردف: “أنا أعمل من أجل الفريق، لكن عندما تسجل في الوقت القاتل، فإن الأمر يبدو مختلفا. أشعر بسعادة كبيرة، فنحن فريق متماسكا ويتمتع بشخصية قوية”.

ونشر حسام عوار صورة له، عبر صفحته الرسمية على “إنستغرام”، برفقة نجم الفريق و زميله المقرب كريم بن زيمة، وكتب “..لن نتوقف”.

كما نال حسام عوار إشادة كبيرة من قبل أنصار فريق الاتحاد الذين وصفوه بـ “اللاعب الحاسم”.

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