عوار في كامل جاهزيته ويرافق وفد الاتحاد لمواجهة الفتح

سيكون الدولي الجزائري، حسام عوار، معنيا بمواجهة فريقه الاتحاد أمام الفتح، برسم الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

وهي المباراة المرتقبة، غدا الخميس، بملعب “الأمير عبد الله بن جلوي”.

ووفقاً لما كشفته تقارير إعلامية سعودية، اليوم الأربعاء، فإن الدولي الجزائري، حسام عوار، غاب عن الحصة التدريبية لفريقه الاتحاد، بسبب ظروف خاصة. ولا علاقة لذلك بالوضع الصحي للاعب.

وذلك ما أكده تنقل اللاعب رفقة وفد فريقه الاتحاد إلى مدينة الأحساء، تحسبا لمواجهة الفتح.