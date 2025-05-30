عوار هدافا في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

عزّز الدولي الجزائري، حسام عوار، تقدم فريقه الاتحاد أمام نادي القادسية، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وذلك بتسجيله الهدف الثاني لصالح فريقه الاتحاد، قبل نهاية الشوط الأول من المواجهة التي يحتضنها ملعب “مدينة الملك عبد الله الرياضية” في جدة.

وتألق لاعب الخُضر، حسام عوار، في الشوط الأول من المواجهة، وكان وراء كل الفرص من جانب فريقه. كما سجل الهدف الثاني لصالح فريقه في الدقيقة الـ43. بعدما تابع بطريقة ذكية كرة زميله الهداف، كريم بن زيمة، الذي اصطدمت كرته بالقائم، وحولها عوار لهدف. ليصل بذلك للهدف رقم 13 في 34 مباراة.