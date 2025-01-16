عوار هدافا وممررا حاسما ويفوز أمام سعيود وبوزوق في الدوري السعودي

قاد صانع الألعاب الدولي الجزائري، حسام عوار، فريقه الإتحاد للفوز أمام نادي الرائد، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وخاض لاعب الخُضر، حسام عوار، هذه المواجهة أساسيا، إلى غاية استبداله في الدقيقة الـ81، وقدم أداء جيداً، رد من خلاله على الانتقادات التي طالته بعد المواجهة السابقة أمام الفيحاء، التي عرفت تضييعه ركلة جزاء.

وتمكن عوار من التفوق على الثلاثي الجزائري لنادي الرائد، أمير سعيود، مهدي عبيد، ويسري بوزوق، برباعية مقابل هدف. وبصم لاعب روما السابق على تمريرة الهدف الثالث لصالح فريقه عند الدقيقة الـ71.

قبل أن يسجل الهدف الرابع لصالح الاتحاد، عند الدقيقة الـ77، لينال أعلى علامة في المواجهة بتنقيط 9.3.

من جانبه قدم أمير سعيود تمريرة حاسمة في هدف فريقه الوحيد في الدقيقة الـ58 من المباراة.

للإشارة، وصل، حسام عوار، للمساهمة التهديفية رقم 11 هذا الموسم مع الاتحاد في دوري روشن، بتسجيله 8 أهداف وتقديمه تمريرتين حاسمتين، خلال مشاركته في 14 مباراة.