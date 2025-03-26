عوار يعود إلى تدريبات الاتحاد السعودي على انفراد

عاد الدولي الجزائري، حسام عوار، إلى أجواء التدريبات مع فريقه الاتحاد السعودي. بعد تعافيه الكامل من الإصابة التي تعرض لها على مستوى عضلة الفخذ.

وغاب عوار عن التربص الأخير لمنتخب محاربي الصحراء، الذي حققوا فيه الفوز أمام بوتسوانا (3-1) والموزمبيق (5-1) ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وشهدت حصة، أمس الثلاثاء، أول ظهور لعوار في التدريبات، حيث خضع لبرنامج تأهيلي خاص داخل قاعة تقوية العضلات. بإشراف الطاقم الطبي للاتحاد السعودي. وذلك بعد فترة غياب تجاوزت الأسبوع.