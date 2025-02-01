عوار يفوز رفقة الإتحاد ويقوده لملاحقة الهلال في صدارة الدوري السعودي

نجح صانع الألعاب الدولي الجزائري، حسام عوار، اليوم السبت، في قيادة فريقه الإتحاد لتحقيق فوز جديد في الدوري السعودي.

وذلك في مواجهة الجولة الـ18 أمام نادي الخلود، الذي يشرف على تدريبه المدرب الجزائري، نورالدين زكري.

وحقق نادي الإتحاد الفوز أمام الخلود بنتيجة 4 أهداف مقابل 3 أهداف، بعد أن متأخرا في النتيجة بهدفين دون مقابل في أول عشرين دقيقة من اللقاء.

وشارك لاعب الخضر، حسام عوار، أساسيا في هذه المواجهة، ولغاية الدقيقة الـ90. وقدم أداء متوسطا في المواجهة، ونال تنقيط 6.7. حيث كان اللاعب قريبا من تسجيل هدفا جميلا، لقطة الهدف الأول لصالح فريقه، بعد مراوغته لاعبين من دفاع المنافس وتوغله داخل منطقة العمليات.

وإرتقى الإتحاد لوصافة ترتيب البطولة السعودية، برصيد 46 نقطة بعد مرور 18 جولة، بفارق الأهداف عن المتصدر نادي الهلال.