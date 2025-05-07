عوار يقود الاتحاد لـ”ريمونتادا” أمام النصر

قاد صانع الألعاب الدولي الجزائري، حسام عوار، ناديه الاتحاد لفوز مثير أمام نادي النصر، اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي.

وتفوق نادي الاتحاد على النصر بنتيجة (3-2)، ليحافظ على صدارة الترتيب برصيد 71 نقطة. ويقترب من التتويج بلقب البطولة قبل 4 جولات من ختام الموسم. مستفيدا من تقدمه على الوصيف نادي الهلال بـ6 نقاط.

وخاض لاعب الخُضر، حسام عوار، كامل أطوار هذه المواجهة التي احتضنها ملعب “الأول بارك” بمدينة الرياض. وقدم تمريرة مفتاحية في الهدف الثاني لفريقه، عندما كان متأخرا في النتيجة.

وفي آخر أطوار اللقاء، تمكن اللاعب السابق لروما الإيطالي من تسجيل هدف الفوز لصالح فريقه عند الدقيقة الـ90+4. مهدياً فريقه فوزا ثمينا بعدما كان الاتحاد متأخراً في النتيجة بهدفين دون رد.

للإشارة، خاض حسام عوار 27 مباراة مع الاتحاد في دوري روشن لحد الآن، وسجل 12 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.