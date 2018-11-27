عواصف تضرب العاصمة.. قتيل وتحطيم 4 سيارات وحافلة!

تحطم أربع سيارات وحافلة لنقل الطلبة إثر سقوط جدار وشجرة ببلوزداد وشوفالي

رياح بسرعة 70 كلم تقتل شابا وتقتلع أشجارا وتهدم جدرانا!

الحماية المدنية تطالب المواطنين بالحيطة وتثبيت كل الأجهزة والآلات المعرضة للرياح

تسببت الرياح القوية التي اجتاحت أغلب الولايات الشمالية الساحلية للوطن، في وفاة عامل وخسائر مادية بالجملة أحصتها مصالح الحماية المدنية خلال تدخلاتها على مستوى مختلف الولايات، على غرار العاصمة التي أدى سقوط جدار ببلدية محمد بلوزداد إلى تحطم أربع سيارات كانت مركونة بالقرب منه.

وكشف المكلف بالإعلام على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية الملازم الأول، زهير بن أمزل، في تصريح لـ«النهار»، عن تسجيل مئات التدخلات على المستوى الوطني، أبرزها الذي تم على مستوى بلدية أولاد فايت في العاصمة، حيث تسبب سقوط جدار في وفاة عامل بورشة بناء مركز تجاري بسبب الرياح القوية.

كما أدى سقوط جدار بالقرب من المقهى الرياضي لبلوزداد إلى تحطم أربع سيارات، ولم يتم تسجيل أية خسائر بشرية، فضلا عن تسجيل سقوط شجرة بشوفالي على حافلة لنقل الطلبة من دون تسجيل أية خسائر بشرية أيضا، فضلا عن عدة تدخلات أخرى كانت أقل حدة من هذه الأخيرة.

واتخذت مصالح الحماية المدنية عدة إجراءات للوقاية من أخطار اضطراب الأحوال الجوية، على غرار توجيه نداءات لكافة المواطنين بهدف اتخاذ الحيطة والحذر من الأخطار الناجمة عن الرياح القوية، فضلا عن إجراءات أخرى على مستوى الولايات والمناطق المعنية بهذه الوضعية الجوية، حيث يتم إرسال النشرية الجوية إلى كافة مديريات الحماية المدنية بهذه المناطق، بهدف الاستعداد وتجهيز كل الوسائل المادية ووسائل التدخل.

وأما بخصوص الإجراءات الوقائية التي يطالب بها المواطنون، فأكد الملازم الأول للحماية المدنية بأنه على كل المواطنين تثبيت كل الوسائل والأجهزة أو الآلات المعرضة لهذه الرياح جيدا لتفادي أي مفاجأة، على غرار غلق النوافذ بواجهات المساكن والمحلات وغيرها، فضلا عن وسائل العمل الثقيلة على مستوى ورشات العمل كالرافعات.

وأضاف ذات المتحدث بأن مصالح الحماية المدنية وجهت نداءات أيضا إلى مرتادي البحار من الصيادين وغيرهم، بهدف توخي الحيطة والحذر بالنظر إلى الأمواج المرتفعة نتيجة الرياح القوية التي اجتاحت أغلب الولايات الشمالية الساحلية.