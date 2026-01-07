عواصف ثلجية تغلق الطرقات وصعوبة في السير بهذه الولايات!

تسببت التقلبات الجوية والثلوج الكثيفة التي تساقطت منذ ليلة البارحة على العديد من ولايات الوطن في غلق بعض الطرقات والمحاور وتسجيل صعوبة في السير نتيجة تشكل الجليد.

وحسبما أفادت به مصالح الدرك الوطني، فإن حركة المرور بطيئة بولاية تيسمسيلت بسبب تساقط الثلوج على مستوى الطريق الوطني رقم 14 الرابط بين ولايتي تيسمسيلت و تيارت. وعلى مستوى الطريق الوطني رقم 23 الرابط بين ولايتي تيارت والأغواط.

كما دعت ذات المصالح، إلى توخي الحيطة والحذر بالطريق الوطني رقم 47 في شقه الرابط بين بلدية بريدة والحدود الإقليمية لولاية البيض بسبب وجود عاصفة ثلجية وصعوبة الرؤية. بالإضافة إلى تسجيل صعوبة في السير بسبب تراكم الثلوج بالطريق الوطني رقم 87 الرابط بين ولايتي باتنة وبسكرة بالضبط بإقليم بلدية ثنية العابد.

أما بولاية برج بوعريريج، فقد تم تسجيل صعوبة السير بالطريق الولائي رقم 42 الرابط بين برج بوعريريج والمسيلة. بالضبط بمرتفعات كاف بوجريوة بلدية تقلعيت بسبب تساقط الثلوج.

وفي ولاية المدية تسببت الثلوج الكثيفة بالطريق السيار “شمال-جنوب” في شطره الرابط بين مدينتي المدية و البرواقية بالضبط عند مرتفع بن شكاو. في تشكل طبقة من الصقيع.

كما أصبحت حركة السير صعبة على مستوى الوطني31 بعين الطين، والطريق الولائي 54 ب بمرتفعات بعلي. بالإضافة كذلك إلى الطريق الولائي 172 في المكان المسمى ثيزي نثاورة و عين الطين. وكذا الطريق الوطني رقم 77 صعب المرور بمنطقة نافلة. ناهيك عن الطريق الوطني 87 صعب المرور بمنطقة ثنية الرصاص.