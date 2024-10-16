عواصف شديدة وأمطار وفيضانات ستضرب هذه الدولة خلال الساعات المقبلة

تسببت حلقة سيفين التي تؤثر على فرنسا اليوم الأربعاء 16 أكتوبر في هطول أمطار غزيرة وعواصف عنيفة في جنوب شرق البلاد.

بعد لوزار وجارد، جاءت جبال الألب البحرية والأرديش وفار. حيث تم وضع هذه المقاطعات الخمس الآن في حالة تأهب برتقالية لمخاطر العواصف الرعدية والفيضانات بسبب هطول الأمطار في سيفين. حسبما أعلنت الأرصاد الجوية الفرنسية في نشرة صدرت في وقت مبكر من اليوم الأربعاء 16 أكتوبر.

هذه الظاهرة، المعروفة لدى خبراء الأرصاد الجوية، والتي تشير إلى العواصف الشديدة والمحلية. تحدث عادة في الخريف عندما تتجه الرياح الدافئة والرطبة القادمة من البحر الأبيض المتوسط ​​شمالًا وتلتصق بالنقوش الجبلية في سيفين.

التنبيه ساري المفعول طوال اليوم بالنسبة لمقاطعات أوكسيتاني وبين الساعة 8 صباحًا و4 مساءً بالنسبة للمنطقة الجنوبية.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع تراكم كميات كبيرة تتراوح بين 120 إلى 150 ملم على منطقة سيفينول. وأحيانًا تصل إلى 250 ملم في كتلة إيجوال ومونت لوزير.

وفيما يتعلق بإقليم فار والألب البحرية، ذكرت وكالة الأرصاد الجوية أن هناك “عاصفة مطيرة شديدة”.

وحذرت الأرصاد الجوية الفرنسية أيضًا من أن “العواصف التي لا تكون في بعض الأحيان شديدة الحركة. يمكن أن تنتج ما بين 80 إلى 120 ملم في غضون ساعات قليلة”، في حين يستمر التنبيه لهذه الأقسام حتى منتصف الليل على الأقل.

وحذر باتريك مارليير، قائلاً: “بالنظر إلى هطول أمطار غزيرة سيؤدي ذلك إلى حدوث فيضانات”.

وفي الجنوب الشرقي، “ستشتد الأمطار العاصفة في الصباح وتستمر حتى منتصف بعد الظهر”.