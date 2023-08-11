عواصف مميتة وحرائق مهولة.. تحذيرات من السفر إلى هذه الدول الأوروبية

تواجه الدول الأوروبية ظروفًا مناخية قاسية هذا الموسم، والتي لا تؤثر فقط على السياحة ولكن أيضًا تهدد حياة السكان.

في حين أن بعض المناطق تتعامل مع حرائق الغابات المستعرة، يعاني البعض الآخر من هطول أمطار غزيرة وانهيارات أرضية. مما يشير إلى أنه يجب على المصطافين النظر في وجهتهم بعناية هذا الموسم .

من أجل الحصول على إجازة ممتعة وهادئة وآمنة، يُنصح السائحون بفحص البلد الذي يقصدونه وإبلاغهم بذلك.

وقام موقع Schengen بتجميع قائمة بالدول التي تواجه طقسًا صعبًا وكيف تتأثر السياحة بهذه التغييرات.

اليونان

تم إجلاء ما يقرب من 20 ألف مقيم وسائح بعد اندلاع حريق هائل في العديد من جزر البلاد.

وتشير التقديرات إلى أن عشرة إلى 20 في المائة من جزيرة رودس قد احترقت خلال هذه الفترة. مع قرى كيوتاري وبيفكي وجينادي وليندوس وكالاتوس ولاردوس.

وفقًا لـ Metro.co.uk ، تم اكتشاف الحرائق الأولية بالقرب من لاريسا في الشمال وإيفيا وأثينا في الغرب وميسيني في الجنوب.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في رودس الأسبوع الماضي. على الرغم من أن حالة الطوارئ الوطنية الأسبوع الماضي كشفت عن عدم وجود حرائق في رودس أو كريت أو كورفو. بغض النظر ، لا يزال هناك خطر اندلاع مزيد من الحرائق.

إيطاليا

اعتبارًا من هذا الأسبوع ، انتشرت حرائق الغابات في جزيرة سردينيا، بينما تأثرت مقاطعتا كالياري ونوورو.

وكشفت السلطات الإيطالية عن وجود 28 حريقًا نشطًا و 16 حريقاً في هاتين المقاطعتين على التوالي.

في السابق، تسبب حريق بالقرب من باليرمو في وقوع ثلاث إصابات. بينما تم إغلاق مطار باليرمو بسبب حرائق الغابات المشتعلة في المنطقة المجاورة.

من ناحية أخرى ، أفيد مؤخرًا أن عاصفة ثلجية ضربت منطقة فريولي – فينيسيا جوليا في البلاد، وغطت الطرق بالكامل. كانت هناك أيضًا مياه فيضانات في Reana del Rojale و Tarcento.

البرتغال

كانت ألينتيخو والغارف الأكثر تضررا من حرائق الغابات ، بينما تقول السلطات إن الوضع تحت السيطرة. وبشكل أكثر تحديدًا ، هذه هي المناطق التي يحاول فيها رجال الإطفاء إخماد النيران:

União das Freguesias de Beja في المنطقة الوسطى، فيلا نوفا دي سيرفيرا على الحدود الشمالية مع إسبانيا. Parque Das Nações في لشبونة، والواقعة بين لشبونة وكويمبرا

كما تحذر السلطات من أن مخاطر اندلاع حرائق الغابات لا تزال قائمة، لكن من ناحية أخرى. يواصل مطار فارو في منطقة الغارف تشغيل الرحلات الجوية كالمعتاد.

من الأفضل أن يتم تحديثك باستمرار بالمصادر الرسمية للمعلومات قبل الذهاب في رحلة إلى البرتغال في الوقت الحالي.

إسبانيا

أصدرت السلطات تحذيرات من درجات الحرارة الشديدة في أجزاء من جنوب إسبانيا. بينما تقول خدمات الطقس إن هذا قد يكون أكثر الصيف سخونة في العقود السبعة الماضية.

الحرارة في الأندلس ، وفقًا لبيانات AEMET قبل الساعة 7 مساءً بقليل. بالإضافة إلى تلك المسجلة في رودا الأندلس عند 44.6 درجة مئوية ، وفي مطار غرناطة حيث وصلت درجة الحرارة إلى 44.1 درجة مئوية.

بالإضافة إلى ذلك، تتعرض إسبانيا للتهديد من حرائق الغابات القادمة من دولة البرتغال المجاورة لها. حيث تمت السيطرة على حرائق الغابات في المنطقة الحدودية ولكن لم يتم إغلاقها بالكامل.

عواصف مميتة في بقية أوروبا وتوقف موسم السياحة

بينما كان جنوب أوروبا يتعامل مع حرائق الغابات ، كان لباقي أوروبا حالة مناخية مختلفة تمامًا. عواصف مميتة وعواصف برد وانهيارات أرضية ودرجات حرارة منخفضة إلى حد كبير ، وهذا ليس مثاليًا لقضاء العطلات أيضًا.

وسقط شخصان ضحية فيضانات في جنوب النرويج بينما تم إجلاء 600 شخص من المنطقة المتضررة. كما تأثرت وسائل النقل.

بالإضافة إلى ذلك، غمرت المياه ميناء جوتنبرج وخرج قطار ركاب عن مساره في السويد، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص.

وجرفت الأمواج العاتية عدة منازل بالقرب من أحد الشواطئ في الدنمارك. فيما توفي شخص بعد سقوط شجرة في ليتوانيا ، في أعقاب رياح قوية.

من ناحية أخرى، سجلت سلوفينيا أسوأ حالة فيضانات الأسبوع الماضي. حيث وصفها رئيس الوزراء بأنها “أكبر كارثة طبيعية” في تاريخها ، حيث تم تسجيل ثلاث ضحايا وخسائر تقدر بمائة مليون يورو.