عواصف وثلوج.. ألمانيا تلبس الثوب الأبيض في عز الصيف

وردت أنباء عن حدوث عواصف رعدية شديدة في ألمانيا يوم الجمعة. في ريوتلنجن، في جنوب غرب البلاد، حيث غطت حجارة البَرَد الشوارع بثوب أبيض.

بعد عاصفة عنيفة بشكل خاص يوم الجمعة ، فوجئ سكان بلدة صغيرة في ألمانيا برؤية كاسحات ثلجية تظهر. لتطهير الشوارع من الكميات الهائلة من حجارة البرد التي سقطت في بضع دقائق.

وأظهرت الصور شوارع ريوتلنجن (بادن فورتمبيرغ ، جنوب غربي) بيضاء بالكامل. مليئة بأحجار البرد بسمك يصل في بعض الأماكن، بحسب السلطات ، إلى 30 سم.

وغمرت الثلوج الأقبية ومواقف السيارات لذلك قرروا أن أفضل طريقة لتنظيف الشوارع بسرعة هي الخروج من كاسحات الجليد.

كما تم حظر نظام تصريف المياه بسبب حجارة البرد وغزت المياه الأقبية ومواقف السيارات تحت الأرض في المدينة. حسبما أوضحت السلطات.

وشهد نهر Echaz ، الذي يعبر المدينة ، ارتفاعًا في منسوبه ​​بمقدار 1.50 مترًا في خمس دقائق وفيض لفترة وجيزة. ولكن دون إحداث الكثير من الضرر.