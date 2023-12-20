عواقب سياسية جسيمة.. فرنسا تعتمد رسميا قانون الهجرة الجديد

صادق البرلمان في فرنسا بشكل نهائي الليلة الماضية على مشروع قانون مثير للجدل حول قضايا الهجرة. أيّده 349 نائبًا في مجلس النواب وعارضه 186، بعد أن تمت المصادقة عليه في مجلس الشيوخ.

وعلى الرغم من أن إقرار هذا النص يشكل انتصارًا للأغلبية البرلمانية، إلا أنه يحمل عواقب سياسية جسيمة.

وتم الاتفاق بين أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نسخة مشتركة من النص المثير للجدل.

وتبنى النواب التسوية بشأن قانون الهجرة بنبرة أكثر قسوة من النسخة الأولية للحكومة. الناتج مباشرة عن الاتفاق مع اليمين بأغلبية 349 صوتا مقابل 186 صوتا ضده.

وكانت النسخة التي اعتمدها النواب، والتي تم تشديدها إلى حد كبير، تحتوي على عدة “خطوط حمراء”. لجزء من الأغلبية الرئاسية مثل إنهاء تلقائية قانون الأراضي، وتحديد حصص الهجرة. أو حتى استحالة الحصول على المساعدة السكنية الشخصية (APL). قبل ذلك. خمس سنوات للأجانب العاطلين عن العمل، وهو أمر بعيد كل البعد عن النسخة الأولية للحكومة.

وكانت عدة نقاط من هذا الاتفاق حاضرة في البرنامج الرئاسي لمارين لوبان. كما تحدث المرشح الرئاسي السابق عن “انتصار أيديولوجي”.

وفي الجولة الثانية خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، اعترف إيمانويل ماكرون بأنه “تم انتخابه لعرقلة اليمين المتطرف”. وقال رئيس الدولة من شامب دي مارس: “هذا التصويت يُلزمني”.

ومع ذلك، فقد تم بالفعل التصويت على العديد من نصوص ماكرون بأصوات نواب مارين لوبان. مثل قانون برمجة وزارة الداخلية أو دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

غالبية يمينية

وصوّت ما يسمى اليمين واليمين المتطرّف لصالح النصّ، في حين عارضه اليسار. ومن جهة أخرى، شهدت أحزاب الوسط المؤيدة للحكومة انقسما حيال النص.

من جهته، سارع وزير الداخلية جيرالد دارمانان إلى الترحيب بإقرار مشروع القانون.

وأعلن في تغريدة على منصة إكس أنه “تمّ إقرار نصّ الهجرة بشكل نهائي. معركة طويلة من أجل دمج أفضل للأجانب وطرد الذين يرتكبون أعمالًا إجرامية. نصّ قوي وحازم”.

وبدوره، أشاد رئيس حزب الجمهوريين (اليمين) إريك سيوتي بـ “فوز تاريخي لليمين” ووصف القانون بأنه “قانون جمهوري لمكافحة الهجرة الجماعية”.

وفي المقابل، اعتبر زعيم حزب فرنسا الأبية (يسار متطرف) جان-لوك ميلانشون النصّ المقرر “انتصارًا مشينًا”. تحقق بفضل أصوات اليمين المتطرف. وصرح عبر منصة إكس بأنه “قد تأسّس محور سياسي جديد”.

وفور إقرار مشروع القانون، أعلن الحزب الاشتراكي عزمه على الطعن بالنصّ أمام المجلس الدستوري.