إعــــلانات
الرياضة

عوجان لاعب الشهر في البطولة المحترفة

بقلم محمد لمين صحراوي
عوجان لاعب الشهر في البطولة المحترفة
  • 176
  • 0

تُوج صانع ألعاب فريق مولودية وهران، شكيب عوجان، بجائزة لاعب الشهر في الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وكشفت الرابطة، أمس الجمعة، عن اختيار عوجان، الأفضل في البطولة الجزائرية في شهر سبتمبر الماضي.

مشيرة إلى أن لاعب “لامسيو” شارك في 363، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة اثنين آخرين.

وحسب إحصائية نشرتها الرابطة، فإن نسبة صناعة الفرص للاعب السابق لنجم بن عكنون وترجي مستغانم، وصلت إلى 96%.

بينما وصلت نسبة لمساته الصحيحة إلى 79%، مقابل 83.7% بالنسبة لدقة التمرير.

في حين سدد في 14 مناسبة، ووصلت دقة تصويباته إلى 36%، فيما بلغت نسبة مساهماته الدفاعية 79%.

Peut être une image de ‎1 personne, partie de football américain et ‎texte qui dit ’‎رابطة فرة الحر القرم رابطة_گرة_القرم_المحترفة المترفة FOOTBALL PROFESSIONNEL LIGUEDEFOOTBALLPROFESSIONNEL DE LIGUE AVE onth DLA شكيب عوجان لاعب مولودية وهران المنصب وسط ميدان هجومي دقائق اللعب 363 عدد الأهداف 02: التمريرات الحاسمة:2 02 صناعة الفرص %96: اللمسات الصحيحة %79: دقة التمرير 83,7: عدد التسديدات 14 دقة التصويب %36: المساهمة الدفاعية: %79 HYPROC ROMPANT mobilis الممتعيل WWWW.LFP.DZ P_ALGERIE رابطة درة القدم المحترضة‎’‎‎

رابط دائم : https://nhar.tv/H6cac
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer