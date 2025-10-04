عوجان لاعب الشهر في البطولة المحترفة

تُوج صانع ألعاب فريق مولودية وهران، شكيب عوجان، بجائزة لاعب الشهر في الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وكشفت الرابطة، أمس الجمعة، عن اختيار عوجان، الأفضل في البطولة الجزائرية في شهر سبتمبر الماضي.

مشيرة إلى أن لاعب “لامسيو” شارك في 363، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة اثنين آخرين.

وحسب إحصائية نشرتها الرابطة، فإن نسبة صناعة الفرص للاعب السابق لنجم بن عكنون وترجي مستغانم، وصلت إلى 96%.

بينما وصلت نسبة لمساته الصحيحة إلى 79%، مقابل 83.7% بالنسبة لدقة التمرير.

في حين سدد في 14 مناسبة، ووصلت دقة تصويباته إلى 36%، فيما بلغت نسبة مساهماته الدفاعية 79%.