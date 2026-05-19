عوجان: “مباراتنا أمام شباب بلوزداد لن تكون سهلة على الفريقين”
بقلم كريم تيغرمت
اعترف لاعب مولودية وهران، شكيب عوجان، بصعوبة المواجهة المقبلة التي ستجمعهم بشباب بلوزداد، مؤكدا في ذات الوقت عزمهم على تحقيق نتيجة إيجابية.
وصرّح اللاعب عوجان، بخصوص هذه المباراة: “مباراتنا ضد شباب بلوزداد لن تكون سهلة على الفريقين”.
كما أضاف لاعب “الحمراوة”: “نحن من جهتنا حضّرنا كما ينبغي لهذه المواجهة، سواءً من الناحية الذهنية أو البدنية”.
وتابع شكيب عوجان: “نتمنى تحقيق نتيجة ايجابية ضد شباب بلوزداد، كوننا نستهدف إنهاء الموسم في “البوديوم””.
