عودة أسواق المواشي.. إنخفاض أسعار اللحوم وطلبات باستيراد الأغنام

من المتوقع أن تشهد أسعار الماشية واللحوم انخفاضا بعد قرار وزارة الفلاحة، بإعادة فتح الأسواق المغلقة منذ شهر تدريجيا وبشروط.

وفي هذا الإطار يقول رئيس الفيدرالية الوطنية للحوم الحمراء مروان خيّر، في تصريح للنهار، أن قرار غلق أسواق الماشية كان لابد منه بسبب انتشار الحمى القلاعية.

كما أوضح مروان خيّر، أن إعادة فتح أسواق الماشية، سينعش السوق ويخفض الأسعار. قائلا “سيكون هناك استقرار، كما ستعود بالإيجاب على سعر اللحوم لأن سعر اللحوم يتبع سعر رؤوس المواشي”.

ومن جهة، ثانية، طالب المهنيون الوزارة باتخاذ إجراءات بخصوص شعبة اللحوم. حيث قال المتحدث “الآن ليس لدينا الكمية الكافية ونطالب لو تسمح لنا السلطات في البلاد باستيراد الأغنام الحية الموجهة للذبح لأن عندنا ندرة شديدة في رؤوس الأغنام”.