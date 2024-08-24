عودة أضخم برنامج مواهب في الوطن العربي

أعلنت إدارة مجموعة قنوات “MBC ” من خلال الصفحة الرسمية للمجموعة على “إنستغرام”، عن عودة الموسم الجديد من برنامج اكتشاف المواهب “Arabs got talent”، بعد 5 سنوات غياب.

وكشفت الـ”MBC “، عن أعضاء لجنة تحكيم المسابقة للموسم السابع. والذي يشهد عودة النجم الفنان السعودي ناصر القصبي إلى جانب النجمة اللبنانية نجوى كرم.

فيما ينضم الإعلامي باسم يوسف للمرة الأولى إلى لجنة تحكيم البرنامج، ومن المقرر أن تقدم البرنامج الإعلامية ريا أبي راشد.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير حلقاته الأولى المسجلة في الشهر القادم بالعاصمة السعودية الرياض.

ويعد برنامج إكتشاف المواهب “Arabs got talent”، من أضخم البرامج العربية. حيث يعرف مشاركة مواهب من مختلف البلدان العربية، وله جمهور كبير.