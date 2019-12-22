عودة أكثر من 900 لاجئ سوري إلى بلدهم

أعلن المركز الروسي لإيواء اللاجئين بسوريا في نشرة إعلاميةعن عودة أكثر من 900 لاجئ سوري لأراضي الوطن في الأربع وعشرين ساعة الأخيرة.

ووحسب وكالة سبوتنيك الروسية، فقد تم تسجيل عودة 920 لاجئ إلى الجمهورية العربية السورية من الدول المجاورة، تمثلت في 90 إمرأة و152 طفل من لبنان عبر مسلك معبري جديدة، يابوس، وتلكلغ.

كما شهدت البلاد عودة حوالي 622 شخص من بينهم 187 إمرأة و317 طفل من أراضي الأردن عبر معبر نصيب الحدودي.

وفي ذات السياق تمكنت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش السوري من إكتشاف وإجهاض ألغام في دمشق وزمرين بريف درعا على مساحة 2.4 هكتار.