عودة أول فوج للحجاج الجزائريين إلى أرض الوطن

إستقبلت الجزائر اليوم الأحد أول رحلة عائدة من البقاع المقدسة، وعلى متنها 399 حاجا وحاجة. بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج في ظروف مريحة وتنظيم محكم.

وأشرف على مراسم الاستقبال الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، رضوان معاش، بحضور ممثلي مختلف القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات المشاركة في تنظيم موسم الحج. الذين تابعوا سير عملية الاستقبال والتكفل بالحجاج، في إطار التنسيق المتواصل بين مختلف المتدخلين لضمان عودة الحجاج في أحسن الظروف.

كما خصصت للحجاج العائدين مراسم استقبال مميزة، حيث تم استقبالهم بالورود وتوزيع الأعلام الوطنية. وسط أجواء احتفالية إبرازا لفرحة الوطن بعودة ضيوف الرحمن سالمين، فيما ارتفعت الزغاريد وتعالت عبارات الترحيب والدعاء. في مشاهد مؤثرة جسدت عمق الروابط الأسرية والاجتماعية التي ترافق هذه المناسبة المباركة.

وشهدت قاعة الوصول بالمطار حضورًا مكثفًا لعائلات الحجاج وأقاربهم الذين توافدوا لاستقبال ذويهم. في مشاهد امتزجت فيها مشاعر الفرح والاشتياق بالحمد والشكر لله تعالى على عودتهم سالمين إلى أرض الوطن بعد إتمام الركن الخامس من أركان الإسلام. وقد جرت عملية الاستقبال وفق ترتيبات تنظيمية دقيقة مكّنت من تسهيل إجراءات العبور واستلام الأمتعة ومرافقة الحجاج منذ نزولهم من الطائرة إلى غاية التحاقهم بذويهم. بما يجسد الجهود المبذولة من مختلف المصالح المعنية لإنجاح مرحلة العودة.

ومن المنتظر أن تتواصل رحلات عودة الحجاج من الأراضي المقدسة عبر مختلف مطارات الوطن وفق البرنامج المسطر. بما يضمن عودة جميع الحجاج في أحسن الظروف، تتويجًا لموسم حج تميز بحسن التنظيم والتنسيق والتكفل المستمر بضيوف الرحمن.

