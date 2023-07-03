عودة أول فوج من الحجاج إلى وهران

وصل أول فوج من حجاج ولايات غرب البلاد ظهر يوم الاثنين إلى المطار الدولي “أحمد بن بلة” لوهران بعد أدائهم مناسك الحج لموسم (2023 ميلادي/1444 هجري).

و قد تم استقبال هذا الفوج والذي ضم 373 حاجا و حاجة في أحسن الظروف بحضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية حيث عادوا إلى أرض الوطن عبر رحلة على متن طائرة للخطوط الجوية السعودية.

و قد جهزت مصالح مطار وهران الدولي القاعة المخصصة لاستقبال الحجاج بالعتاد الضروري مع تخصيص أروقة خضراء لضيوف الرحمان خاصة بالمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة ومنطقة لمرافقي الحجاج وكذا توفير 8 حافلات لنقل الحجاج من الطائرة إلي قاعة الوصول التي عرفت توسعة لاستيعاب الحجاج وحظيرة للسيارات تتسع ل 1.000 مركبة، وفق مدير المطار بن شنين نجيب الله.

للتذكير، فقد تم برمجة 25 رحلة جوية لنقل الحجاج من البقاع المقدسة بالمملكة العربية السعودية إلى المطار الدولي “أحمد بن بلة” لوهران للتكفل بنقل زهاء 8.375 حاج و حاجة من ولايات الجهة الغربية للوطن.

و تتوزع الرحلات على 10 رحلات تابعة للخطوط الجوية الجزائرية و15 رحلة على متن طائرات الخطوط الجوية السعودية وذلك خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 20 يوليو الجاري حيث يتراوح عدد الحجاج في كل رحلة ما بين 300 و350.