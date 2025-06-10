عودة أول فوج من الحجاج الجزائريين إلى أرض الوطن

عاد بعد ظهر اليوم الثلاثاء إلى أرض الوطن، أول فوج من الحجاج الجزائريين، قادمين من البقاع المقدسة بعد أدائهم مناسك الحج لموسم 1446ه/2025م.

وقد حظي هذا الفوج من الحجاج لدى وصولهم الى مطار هواري بومدين الدولي باستقبال مميز من قبل عائلاتهم وممثلي القطاعات المساهمة في تنظيم عملية الحج.

بدورهم أشاد العديد من الحجاج ب”الظروف الجيدة” التي حرصت الدولة الجزائرية على توفيرها لهم طيلة فترة تواجدهم بالبقاع المقدسة، داعين الله ان ينعم على الجزائر وشعبها بموفور الازدهار والتقدم.