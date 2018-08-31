عودة أول فوج من حجاج جنوب الوطن

وصل أول فوج من حجاج ولايات جنوب شرق البلاد، مساء أمس الخميس، إلى مطار عين البيضاء بولاية ورقلة.

في أول رحلة جوية مبرمجة للعودة من البقاع المقدسة، بالمملكة العربية السعودية بعد أداء مناسك الحج.

وكان في إستقبال هذا الفوج من الحجاج الميامين، الذي يتكون من 300 حاج السلطات الولائية وعائلاتهم.

حيث هيئت لهم كل الظروف الملائمة لتسهيل الإجراءات الإدارية سيما منها الجمركية والشرطية.

وسيتم برمجت عشر رحلات عودة تضمنها شركة الخطوط الجوية الجزائرية والجوية السعودية.

لنقل 3000 حاج من ولايات جنوب الوطن، نحو مطار عين البيضاء بورقلة .

للإشارة ستتواصل رحلات عودة حجاج بيت الله الحرام تِباعا إلى غاية 11 سبتمبر القادم.